Tennis, Satta, Briganti e Sparagi ai quarti al Forum

Al rush finale sui campi del Forum Forlì il torneo Under 10-12-14, maschili e femminili. Nell’Under 10 femminile la prima finalista è Vittoria Arginelli (Meridiana Casinalbo) che ha battuto Beatrice Benvenuti 4-6, 6-2, 10-6. Nell’Under 10 maschile quarti per Gianmarco Diana (Tc Riccione), Tommaso Drei (Tc Faenza), Gianmarco Abbruzzese (Tc Saliceta), Mattia Sena (Ct Cicconetti), Giuseppe Gherardi, Nicola Fabbri (Tc Riccione), in semifinale Nicolò Pazzaglini (Tc Riccione). Ottavi: Tommaso Drei-Tommaso Trioschi 6-3, 6-1, Mattia Sena-Jacopo Tazzari 6-2, 6-2, Nicola Fabbri-Liam Lanzoni 6-3, 6-2, Gianmarco Abruzzese-Tobias Amadori 7-6 (12), 2-6, 10-6, Gianmarco Diana-Matteo Silvani 5-7, 6-3, 11-9, Giuseppe Gherardi-Enrico Cavaliere 6-1, 6-0. Quarti: Nicolò Pazzaglini-Leonardo Castori 6-0, 6-2.

Nell’Under 12 maschile semifinali per Diego Gentile e Robert Sebastian Cadar, nel femminile brillano Greta Bonaventura, Elisabetta Pastore e Waleska Lusini. Quarti maschili: Diego Gentile (n.3)-Tommaso Pilati 6-1, 6-2, Robert Sebastian Cadar (n.2)-Alessio Pinti 7-5, 6-2. Femminile, turno di qualificazione: Greta Bonaventura-Arianna Storani (n.1) 6-3, 6-2, Elisabetta Pastore-Waleska Lusini 3-6, 6-1, 10-4.

Nell’Under 14 maschile quarti per Leonardo Satta, Riccardo Briganti e Federico Sparagi. Ottavi: Leonardo Romano-Cesare Biondi (n.8) 6-0, 6-3, Alessandro Cardinaletti (n.4)-Elia Naldi 7-5, 6-4, Leonardo Satta-Marco Menichetti 7-5, 1-6, 11-9, Riccardo Briganti-Alessandro Bacchini (n.3) 6-1, 5-7, 10-7, Federico Sparagi-Noè Baldini 7-5, 2-6, 10-6. Nell’Under 14 femminile conquistano i quarti Rachele Franchini, Jana Savolt, Carlotta Arginelli e Agata Bravin. Ottavi: Rachele Franchini-Diamante Campana 6-4, 7-6 (10), Jana Savolt-Angelica Bonetti 3-6, 6-0, 10-2, Agata Bravin-Martina Ruggeri 6-3, 7-6 (2).