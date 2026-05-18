Tennis, Sardi, Melandri, Ravaglioli avanti al Forum

Primi match nel torneo di 4° categoria maschile e femminile organizzato dal Forum Forlì. Nel maschile conquistano il 4° turno Federico Sardi, Giovanni Melandri e Alberto Ravaglioli. Tabellone finale, secondo turno: Marco Cantagallo (4.4)-Alessandro Morigi (4.4) 6-1, 6-3, Filippo Caspoli (4.4)-Massimo Bianchini (4.4) 6-0, 6-1, Sandro Piccini (4.4)-Davide Ingannato (4.4) 6-2, 4-6, 10-4, Riccardo Silvi (4.4)-Andrea Verna (4.4) 6-0, 1-6, 10-5, Giacomo Fossi (4.5)-Nicholas Viroli (4.5) 6-0, 3-6, 10-7.

Terzo turno: Federico Sardi (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-1, 6-2, Giovanni Melandri (4.4)-Francesco Bisi (4.5) 6-4, 1-2 e ritiro, Alberto Ravaglioli (4.3)-Antonio Melloni (4.3) 6-1, 6-4.

Femminile, turno di qualificazione: Claudia Irene Visconti-Irene Pareschi 6-0, 6-1, Sofia Mascarino-Alessia Patuelli 6-1, 6-2.