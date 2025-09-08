Tennis, Sara Sirena si ferma in semifinale al tricolore Over 45

Sono in pieno svolgimento sui campi del Ct Cervia i campionati italiani Veterani. Nell’Over 45 femminile stop in semifinale per la riminese Sara Sirena (Ct Cicconetti) che nei quarti ha battuto 6-4, 6-2 Laura Manizza, prima di cedere 6-0, 6-0 a Elisabetta Leoni che poi ha vinto il titolo.

Nel tabellone Over 55 maschile al via nel tabellone finale Giovanni Farolfi (Ct Cervia), testa di serie n.8 e Gian Matteo Zanzi (Tc Comune di Ravenna), nel tabellone di qualificazione in campo Ivan Gardini (Tc Comune) e Corrado Badalucco (Ct Cervia).

Nel tabellone Over 60 al via Leonardo Bertozzi del Ct Rimini, nel tabellone Over 50 tra i protagonisti Mario Borghi (Ct Cervia), Jacopo Zani (Ct Cervia), Davide Quinto Cattoni (Ct Cervia), Alberto Scafoletti (Ravenna Sport Center) e Stefano Torrisi (Ct Cervia).