Bel successo di Sara Aber nel torneo nazionale Open di San Giovanni Lupatoto (Verona) andato in scena nell’ultimo weekend con la formula Rodeo. La 2.6 ravennate portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.1, ha vinto perdendo nel complesso un game: ha battuto nei quarti la 2.8 Sofia Vescovi per 4-0, 4-1, in semifinale la 2.7 Alessia Maria Minzat (n.5) per 4-0, 4-0 ed in finale la 2.7 Gaia Cipriani (n.2) per 4-0 e ritiro.