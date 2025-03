Tennis, Sara Aber trionfa a Sassuolo

Sara Aber trionfa sui campi dello Sporting Club Sassuolo in una tappa del Circuito nazionale Super Next Gen Under 18. La portacolori del Ct Zavaglia, n.2 del seeding, ha battuto in semifinale con un secco 6-0, 6-1 Noelle Zema (n.6) e oggi in finale Virginia Zema (n.8) con un doppio 6-3. Un successo meritato per la romagnola che ha mostrato un livello nettamente superiore alla concorrenza. Nel maschile Edoardo Pagnoni (Tc Valmarecchia) e Riccardo Pretolani (Villa Carpena) si fermano nei quarti: Matteo Negrini (n.12)-Pretolani 6-4, 6-2, Giovanni Ronzio (n.1)-Pagnoni 6-2, 7-5.