Tennis, Santi conquista il torneo di Riccione

Nicolò Santi ha vinto il Rodeo di San Martino, il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) organizzato dal Tennis Club Riccione. Il 3.4 portacolori del Ct Montecchio, testa di serie n.4, ha battuto in semifinale per 3-4, 4-2, 13-11 il pari classificato Riccardo Delle Site (Ct Meldola), mentre in finale ha beneficiato del ritiro del 3.4 Iangabriel Ferrara (n.3). Quest’ultimo, neo tecnico al Tc Coriano, era approdato alla finale battendo 4-1, 4-0 il 3.4 Massimiliano Caracuzzi (n.7). Quarti di finale per Luca Prati, Enea Sabatini (n.5), Giammarco Vidali (n.6) e Nicola Ravera (n.2). Il torneo è stato ottimamente diretto dal giudice arbitro Simone Lusini.