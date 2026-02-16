Tennis, Santandrea e Sofia Bianchi vincono a Pinarella

Da venerdì a domenica il Ten Sport Center ha organizzato sui propri campi il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel maschile il match-clou ha visto di fronte Giovanni Zardi (Tre Colli Tc Brisighella) e Paolo Santandrea (Circolo Tennis e Padel Conselice) che si è imposto 4-2, 4-5, 10-7. Semifinali: Giovanni Zardi (4.1, n.1)-Giulio Negrini (4.6) 4-1, 4-1, Paolo Santandrea (4.2)-Carlos Bevilacqua (4.2) 4-1, 4-1.

Nel femminile finale tra le prime due del seeding, Sofia Bianchi (Villa Carpena) ha battuto Elena Albertazzi (Ct Cacciari) 4-1, 3-5, 10-6. Semifinali: Elena Albertazzi (4.1, n.2)-Emma Roncassaglia (4.4) 4-1, 4-0, Sofia Bianchi (4.1, n.1)-Chiara Massari (4.1) 4-1, 4-0.