Tennis, San Marino all’Assemblea Europea di Portorose

SAN MARINO. Il presidente della Federazione Sammarinese Tennis, Christian Forcellini, ha partecipato negli ultimi giorni all’Assemblea annuale della Federazione Europea tenutasi a Portorose, in Slovenia. All’incontro hanno partecipato oltre 140 delegati provenienti dai 48 Paesi membri, riunitisi per discutere una serie di questioni attuali che riguardano il tennis europeo. Nella sessione plenaria di sabato si è tenuto anche il rinnovo del consiglio direttivo dell’organismo continentale, che resterà in carica fino al 2028. Il danese Henrik Thorsøe Pedersen è stato eletto presidente. Guiderà un consiglio composto da quattro uomini, tra cui il faentino Raimondo Ricci Bitti, e quattro donne. Pedersen è il primo presidente nordico della Federazione Europea. Al termine dei lavori si è tenuta la cerimonia di premiazione annuale di Tennis Europe, durante la quale sono state rese note le nuove classifiche continentali relative al 2023. Nella classifica generale, che tiene conto dei risultati ottenuti nel tennis professionistico, nel tennis giovanile, nel tennis in carrozzina e nel beach tennis, San Marino occupa la 33esima posizione su 48 Nazioni, in risalita rispetto al 37° posto del 2022.

Un piazzamento che si aggiunge al piazzamento ottenuto dai biancazzurri nel ranking mondiale di Coppa Davis, dove i titani si attestano al 98° posto su 158 Nazioni.