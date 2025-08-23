Tennis, Sabbioni-Filippini la finale femminile a Brisighella

Alle battute finali il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, del Circolo Tre Colli di Brisighella, il 1° trofeo “Gruppo Nitrocolor”. In semifinale Alessandro Claysset (3.5), Edoardo Belletti (3.3, n.7), Pier Paolo Campoli (n.4) ed Edoardo Vincenzi (n.3). Quarti: Pier Paolo Campoli (3.3)-Luca Prati (3.5) 6-0, 3-0 e ritiro, Edoardo Vincenzi (3.3)-Federico Antonini (3.3, n.6) 6-3, 6-1.Nel femminile finale tra Diletta Sabbioni (Tc Riccione) e Claudia Filippini (Tennis Park). Semifinali: Diletta Sabbioni (3.2, n.1)-Paola Mordini (3.4) 6-2, 6-0, Claudia Filippini (4.2)-Lucrezia Vanni (3.3) 6-1, 6-2.