Tennis, Sabattini vince il torneo di Pinarella

Il Ten Sport Center di Pinarella ha ospitato da venerdì a domenica il torneo nazionale Open maschile, limitato ai giocatori con classifica massima 2.4, con la formula Rodeo. Le indicazioni del seeding sono state rispettate perché ha vinto il n.1 del tabellone, il 2.5 Diego Sabattini. Il portacolori della Coopesaro Tennis ha messo in fila il 2.8 ravennate Matteo Mucciarella in semifinale per 5-3, 4-2 ed in finale il 2.6 Luca Bartoli (Tc Viserba), testa di serie n.2, per 2-4, 5-4, 10-4. In semifinale successo di Luca Bartoli per 2-4, 4-2, 10-8 sul 2.7 Dennis Ciprian Spircu (n.3). Quarti per Matteo Aprile (2.8), Tommaso Aprile (2.7, n.4) eliminato da Mucciarella per 4-1, 0-4, 10-7, Dario Zamagna (2.8) ed Alessandro Rondinelli, sconfitto 2-4, 4-2 10-8 da Luca Bartoli.

Il giudice di gara è stato Ottaviano Turci.