Tennis, sabato scatta la fase a gironi del “Mingori” Over 55

RIMINI. Scatta sabato (dalle 14.30) la prima fase a gironi del torneo regionale a squadre per Veterani Over 55 “Ivo Mingori”. Diverse le formazioni locali al via. Nel 2° girone in campo il Ct Casatorre (Fabio Neretti 3.5, Marco Grassi 4.1, Fabrizio Pucci 4.1) che apre le ostilità sui campi dello Sporting Club Sassuolo. Nel 3° girone gioca il Ct Cacciari Imola che nella prima giornata fa visita al Ct Castenaso. Questi i giocatori del Club imolese: Massimo Albertazzi 3.4, Davide Baldisserri 3.5, Alberto Bellei 3.5. Quattro squadre romagnole nel 4° girone: Forum Tennis Forlì (Fabrizio Romagnoli 4.1, Roberto Sanzani 4.1, Stefano Mambelli 4.3), Ct Zavaglia (Riccardo Montanari 3.2, Gian Matteo Zanzi 3.2 ed Ivan Gardini 3.3), Ct Cesena (Maurizio Foschi 4.1, Massimo Ceccarelli 4.1, Flavio Caporali 4.3 e Franco Bocchini Nc) e Ct Rimini (Andrea Briolini 3.3, Stefano Briolini 3.3 ed Andrea Leurini 3.4). 1° giornata: Forum Tennis Forlì-Ct Cesena e Ct Zavaglia-Ct Rimini. Tutto romagnolo anche il 6° girone con TC “Luigi Laghi” Forlimpopoli (Davide Baiardi 3.4, Thomas Golfarelli 3.5 e Delio Rinaldi 4.1), Russi Sporting Club (Andrea Melandri 3.4, Marco Pannella 4.2 e Gerardo Lamattina 4.3), Tc Faenza (Tiziano Minardi 3.5, Alessandro Bucchi 4.1, Poalo Bontempi 4.1) e Tc Viserba (Pietro Montemaggi 3.2, Herman Amati 4.1 e Marco Oliva 4.2). 1° giornata: Tc “Laghi”-Tc Faenza e Russi Sporting Club-Tc Viserba.