Tennis, sabato scatta il campionato Over 55

Sei squadre romagnole al via sabato (ore 14.30) nella prima fase regionale a gironi del campionato italiano a squadre Over 55. Nel 1° girone in campo Ct Zavaglia (Riccardo Montanari 3.2, Gian Matteo Zanzi 3.2 e Ivan Gardini 3.3), Ct Cerri Cattolica (Andrea Bonetti 4.1, Claudio Marcantoni 4.1, Angelo Salfo 4.2 e Roberto Pirani 4.2), Tc Viserba (Pietro Montemaggi 3.2 ed Herman Amati 4.1) e Ct Rimini (Andrea Briolini 3.3 e Stefano Briolini 3.3). Nel 4° girone schierate Ct Cesena (Maurizio Foschi 4.1, Massimo Ceccarelli 4.1, Rossano Paganelli 4.3 e Flavio Caporali 4.3) e Tre Colli Brisighella (Marco Montaguti 4.1, Stefano Bassetti 4.2, Donato Cappelli 4.4, Roberto Visani 4.4 e Tommaso Previdi 4.6).