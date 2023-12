Scatta domani sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale Open maschile (limitato ai 2.5), il 1° trofeo “Deco Industrie” dotato di un montepremi di 500 euro. Sono 50 i giocatori al via in questo torneo di fine anno. Si parte con la prima sezione nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.1 Mattia Benedetti, Leone Spadoni, Tommaso Servadei, Enea Vinetti e Riccardo Bogdan Pastrav. Nel tabellone finale i big sono nell’ordine il 2.5 Diego Sabattini, i 2.6 Nicola Filippi, Nicholas Scala e Leonardo Fabbri. Subito dietro il gruppo delle teste di serie ci sono alcuni promettenti giocatori romagnoli come Nicolò Satta e Fabio Leonardi.