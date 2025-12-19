Tennis, rush finale per il tabellone di Terza del Memorial Serafini al Tc Riccione

RICCIONE. Verso la conclusione il tabellone di 3° categoria nella settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo nazionale Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre con la finale. Avanzano nel tabellone di 3° Pietro Matteini (Ct Cicconetti), Luca Prati (Tc Ippodromo Cesena) e due portacolori del Misano Sporting Club, Jeremiah Tiger Pfister e Guido Giugliano.
Tabellone di 3°, 2° turno: Tommaso Mandelli (3.4)-Nicolò Bollini (3.4) 6-4, 6-1, Francesco Bagli (3.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 6-2, Alessandro Laganà (3.4)-Federico Tacchi (3.5) 6-1, 6-0, Stefano Vellucci (3.4)-Paolo Gori (3.5) 6-0, 6-4.
3° turno: Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Gian Nicola Lonfernini (3.5) 6-1, 7-5, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-4, 5-7, 10-6, Leonardo Bertozzi (3.3)-Giovanni Fabiani (3.5) 6-4, 6-2, Loris Tomassetti (3.3)-Matteo Silvagni (4.1) 5-7, 6-1, 10-6, Pietro Matteini (3.4)-Isaac Casalboni (3.3) 6-3, 6-1, Luca Prati (3.4)-Jacopo Canini (3.3) 6-3, 6-2, Marco Faoro (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.4) 1-6, 6-1, 10-7, Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Francesco Serafini (3.4) 7-5, 6-4, Giacomo Bartolucci (3.3)-Marco Bernardini (3.5) 6-3, 6-1, Guido Giugliano (3.3)-Pietro Corbelli (3.5) 6-3, 4-6, 10-2, Emanuele Ascani (3.2)-Gabriele Rondinini (3.4) 6-2, 6-3, Diego Cencini (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.3) 7-6 (5), 6-3.