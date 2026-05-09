Tennis, Ruggeri e Matteucci vincono a Pinarella

Al rush finale il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella. Nel torneo maschile successo di Davide Ruggeri. Il 3.1 della Virtus Bologna, testa di serie n.8, ha battuto in finale il 3.2 Ernesto Stentella Liberati (Country Club Castelmaggiore) 6-1, 6-4. Quarti: Ruggeri-Ferrara 5-7, 6-3, 10-7, De Giovanni-Naso 7-5, 7-6, Vincenzi-Mari 6-3, 6-4, Stentella Liberati-Bartoletti 7-6, 6-3. Semifinali: Ruggeri-De Giovanni 6-4, 3-6, 10-8, Stentella Liberati-Vincenzi 6-4, 2-6, 10-4.

Nel femminile in finale la 3.1 Patricia Moldovan Brezoi (n.1), portacolori del Ct Massa, e Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) che si è imposta 4-6, 6-3, 10-7. Quarti: Anastasia Lugaresi (3.1, n.4)-Carlotta Mercolini (3.1, n.5) 6-1, 7-6, Angelica Bonetti (3.1, n.3)-Alessandra Merli Turrini (3.3) 6-0, 6-4, Federica Matteucci (3.1, n.2)-Daniela Morigi (3.3) 6-1, 6-1. Semifinali: Matteucci-Bonetti 6-3, 6-1, Moldovan-Lugaresi 6-4, 4-1 e ritiro.