Tennis, Ruggeri al 3° turno al Carpena

Il Villa Carpena ospita le pre-qualificazioni di 4° categoria, maschili e femminili. Nel singolare maschile avanzano nel tabellone finale Gabriele Schiavo, Riccardo Albicini, Andrea Bardi e Filippo Ruggeri. Primo turno: Gabriele Schiavo (4.2)-Luca Giorgini (4.3) 6-4, 6-3, Riccardo Albicini (4.3)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-0, 6-2, Andrea Bardi (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.2) 3-6, 7-6, 10-8, Giuliano La Barba (4.2)-Giulio Macori (4.3) 6-1, 6-1, Marco Samorè (4.2)-Leone Bertaccini (4.2) 6-3, 6-3, Luca Pistorio (4.4)-Gabriele Iudica (4.2) 6-3, 6-3, Alberto Ravaglioli (4.2)-Thomas Guerra (4.2) 6-2, 6-2, Andrea Nardi (4.3)-Francesco Peruzzi (4.2) 6-3, 6-3.Secondo turno: Filippo Ruggeri (Nc)-Daniele D’Altri (4.2) 6-1, 6-1.