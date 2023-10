Tennis, Rondoni e i fratelli Filippi avanzano a Cervia

Dopo Riccardo Ercolani, Jamal Urgese ed Andrea Valli, tre giocatori del Tennis Villa Carpena, anche Riccardo Pasi (Tennis Villa Carpena), i fratelli Tommaso e Nicola Filippi del Forum Forlì ed Andrea Rondoni (Ct Cesena) si qualificano per i quarti, in programma oggi dalle 10, nel torneo nazionale Open, in corso sui campi del Circolo Tennis Cervia (500 euro di montepremi).

3° turno: Riccardo Ercolani (2.7)-Nicholas Scala (2.6, n.8) 4-6, 6-3, 6-2, Jamal Urgese (2.6, n.6)-Alessandro Rondinelli (2.8) 4-6, 6-3 e ritiro, Riccardo Pasi (2.5, n.4)-Marco Bonelli (2.6) 5-4 e ritiro, Tommaso Filippi (2.7)-Manuel Mariotti (2.6, n.5) 7-5, 2-6, 7-6, Nicola Filippi (2.6, n.7)-Michele Comuzzi (2.7) 6-1, 6-0, Andrea Rondoni (2.5, n.2)-Elia Galizzi (3.2) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiola Paola Grande.