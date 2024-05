Tennis; Rondinelli vince l’Over 45 del “Milano Marittima Senior Tennis Championships”, i risultati del Quarta al Cerri e dei Veterani al Maretennis

CERVIA. Al gran finale il “Milano Marittima Senior Tennis Championships” che vive le ultime battute nella splendida cornice del Marepineta Resort di Milano Marittima. E’ il torneo del circuito mondiale Itf World Tennis Masters Tour che si conclude domenica sui campi in terra dello Sporting Club Marepineta, tappa di alto livello (MT700) del circuito.

Dopo le tante soddisfazioni e riconoscimenti per il livello della manifestazione, il team degli organizzatori piazza anche un successo in campo con Alessandro Rondinelli che ha dominato fino in fondo il tabellone Over 45. In finale il giocatore cervese che difende i colori del Tc Ippodromo ha battuto nettamente 6-1, 6-0 Francesco Mandelli. E domenica è il turno di Stefano Torrisi, il giocatore russiano ex nazionale di calcio che gioca la finale dell’Over 50 alle 9.30 contro Andrea Travaglini.

Over 30 round robin: vittoria di Mattia Mannocci al termine della fase a gironi.

Over 35 round robin: anche nell’Over 35 si è svolta una fase a gironi che ha visto il successo di Giulio Giulioli.

Over 40 round robin: giocati due gironi, in quello A brilla Luca Serena (n.1) che nel secondo match ha battuto Federico Antonini 6-1, 6-0. Nel gruppo B a segno nei primi due match l’austriaco Josef Prix (n.2) ed il tedesco Andreas Lingesleben.

Over 45. Il primo finalista è Alessandro Rondinelli, padrone di casa, che ha battuto nei quarti l’argentino Ignacio Pere per 6-0, 6-1 ed in semifinale il n.1 Andrea Lepri per 6-2 e ritiro. Finalissima contro Francesco Mandelli che nella seconda semifinale ha superato 6-3, 7-6 (1) Lorenzo Fumagalli. Nel match-clou si è imposto facilmente Alessandro Rondinelli per 6-1, 6-0, trionfando sui campi di casa.

Ladies 45, round robin: al termine della fase a girone successo della svizzera Rita Zenunaj che nell’ultima giornata ha sconfitto Rosario Margarita Dominguez per 6-0, 6-0.

Over 50 maschile, quarti: Stefano Torrisi (n.2)-Giulio Siboldi 6-3, 6-2, Andrea Travaglini-Germano Negri 6-1, 6-0. Semifinali anche per il belga Oliver Malfait. Semifinali: Stefano Torrisi-Malfait 6-4, 6-4.

Doppio, semifinale: Colangelo-Franzato (n.1) b. Merighi-Zago 6-0, 6-1, Mehir-Poggianti (Tun-Ita, n.2) b. Montemaggi-Travaglini 3-6, 7-6 (4), 10-4. In finale successo di Colangelo-Franzato per 6-0, 3-6, 10-6.

Doppio femminile round robin: Arduini-Bosio b. Allera Longo-Veglia 7-6 (4), 6-1, Biver-Gioia (Ita-Bel) b. Allera Longo-Veglia 6-0, 6-4. Successo finale della belga Karine Biver e Luisa Gioia.

Nel doppio Ladies 60 round robin: successo finale, al termine del round robin, della coppia formata da Francesca Ciardi ed Elisabetta Frigerio.

Nell’Over 65 finale tra Piero Luigi Castagna e Roberto Mussi (n.2). Semifinali: Mussi-Adriano Basso (n.5) 7-6 (3), 3-6, 6-1, Castagna-Michael Maldoner (Aut, n.1) 4-6, 6-0, 6-2.

Ladies 65, finale: Sabine Schmitz (Ger, n.1)-Marie Dominique Galey (Fra, wild-card) 6-1, 6-0. Nel doppio misto Schmitz-Pepin (Ger-Can, n.1) b. Singer-Pereira (Aut-Por) 6-1, 6-2.

Doppio maschile Over 65, in finale Basso-Mussi (n.2) b. Elia-Galati (n.3) 6-2, 6-0.

Doppio Over 70 maschile, successo della coppia Capocasale-Nucci (n.1) in finale su Cooper-Kubeng (Gbr-Ger, n.2) per 6-1, 2-6, 10-5.

Nel misto Over 70 si sono imposti gli inglesi Pauline Fisher e Jasper Cooper, teste di serie n.3, in finale su Ann Stanley-Andrew Stanley (Usa-Gbr, n.1) per 6-4, 6-4.

Over 75, semifinali: Antonio Ramacciotti (n.1)-Andrea Delle Donne 5-0 e ritiro, Silvano Natalini-Massimo Montemezzi (n.2) 7-5, 3-1 e ritiro.

Ladies 75 round robin: Pinuccia Sacchi Caridi-Phyllis Bentham (Gbr) 6-2, 6-0.

Doppio Over 75 maschile, semifinali: Pelizzari-Ramacciotti (n.1) b. Franceschini-Speri 6-1, 6-4, Donadini-Gardetti Nazzareno (n.2) b. Bravetti-Moroni 6-2, 6-1.

Over 80, semifinali: Roberto Franco Fumagalli (n.1)-Marco Conti 6-2, 6-2, Giuseppe Losego (n.3)-Roberto Iacopini 4-6, 3-0 e ritiro.

Il torneo gode del sostegno di una serie importante di sponsor, come Marcegaglia, Valfrutta, Valmora, Playa Rent e Lca.

CATTOLICA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Subito a segno nel tabellone finale Valentina Benati (Pol.2000 Cervia) e Benedetta Patimo (Ct Rimini), si qualificano Margaret Tonelli (Ct Cerri) ed Alessia Calcagno (Ct Rimini).

2° turno del secondo tabellone: Sara Viviani (4.4)-Caterina Bergamaschi (Nc) 7-5, 7-6. Turno di qualificazione: Manuela Mazzanti (4.4)-Aurora De Vincenzo (4.3, n.2) 4-6, 6-4, 10-7, Claudia Montanari (4.3, n.6)-Nataliya Bilan (4.4) 6-2, 6-1, Margaret Tonelli (Nc)-Monica Rossi (4.3, n.1) 6-3, 6-2, Alessia Calcagno (4.3, n.4)-Claudia Boccalini (4.4) 6-2, 6-2.

1° turno: Valentina Benati (4.2)-Camilla Rambelli (4.4) 6-2, 6-2, Benedetta Patimo (4.2)-Lucia Pecci (4.3) 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.

MARETENNIS. Avanza sui campi del Maretennis il torneo nazionale Veterani Over 45, 55, 65 e Ladies 40, nel complesso 79 giocatori nei quattro tabelloni in programma. Nell’Over 45, 3° turno: Daniele Lusini (4.2)-Fabio Vinetti (4.2) 6-3, 6-3. 4° turno: Andrea Caniato (3.5)-Roberto Zola (3.5) 7-5, 6-2.

Nell’Over 55 3° turno: Lorenzo Franchi (4.4)-Giovanni Arcangeli (4.2) 6-3, 6-1, Marco Oliva (4.2)-Andrea Papi (4.2) 6-0, 6-1, Alberto Zattini (4.2)-Paolo Sabatini (4.2) 4-0 e ritiro. 4° turno: Alberto Morigi (4.2)-Maurizio Maestri (4.2) 6-2, 6-2. Turno di qualificazione: Paolo Galbiati (4.1, n.4)-Roberto Sanzani (4.1) 5-7, 6-2, 10-6.

Nell’Over 65 2° turno: Marco Barboni (Nc)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-1. Ottavi: Stefano Mambelli (4.3)-Claudio Flavio Bargossi (4.3) 6-3, 6-3.

Tra le Ladies 40 (limitato alle 3.1) 3° turno: Giorgia Simonetti (4.3)-Daniela Benedettini (Nc) 6-2, 6-1.