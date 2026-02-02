Tennis, Rombi e Oddone nei quarti al Forum

Macina risultati sui campi del Forum Forlì l’Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile il primo semifinalista è Andrea Nocco (Tc Saliceta). Ottavi: Thomas Mancini-Enrico Piraccini 6-0, 6-0, Leonardo Oligeri-Noel Zaffiro 6-1, 6-0, Giacomo Alesio-Alvise Scarpa 7-6 (4), 6-3, Mattia Zammarchi-Tommaso Ravaglia 6-0, 6-0, Pietro Morganti-Matthias Bedendo 6-1, 6-1. Quarti: Andrea Nocco-Federico Campana 7-6 (3), 7-6 (7).
Nell’Under 12 maschile brilla nel tabellone finale Amil Salami. Primo turno: Ruggero Bonatti-Carlo La Malfa 6-4, 6-3, Mattia Sena-Patrick Balc 6-1, 6-4, Lorenzo Xella-Nicolò Pazzaglini 6-3, 6-2. Secondo turno: Amil Salami-Mattia Gaggi 6-1, 6-1,
Nell’Under 12 femminile quarti per Giorgia Rombi e Giulia Oddone. Ottavi: Giulia Oddone-Beatrice Benvenuti 6-3, 3-6, 11-9, Giorgia Rombi-Gisele Dallari 6-2, 6-3.
Nell’Under 14 maschile avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Leonardo Satta, Leonardo Cenciarini, Alessio Pinti e Giacomo Manuzzi. Terzo turno: Alessio Pinti-Ludovico Zammarchi 6-3, 6-7 (3), 10-8, Giacomo Manuzzi-Filippo Giovanelli 0-6, 6-1, 10-8, Loris Ferrari-Riccardo Piraccini 6-2, 4-6, 13-11, Nicolò Maldini-Matteo Campana 6-0, 6-2, Tommaso Monti-Benjamin Rossi 7-5, 7-6 (2), Gianmaria Mussoni-Lorenzo Saccani 5-7, 7-6 (4), 10-5, Federico Emanuelli-Luca Magnoni 6-3, 6-2, Noè Baldini-Elia Naldi 6-4, 6-1, Leonardo Satta-Leonardo Monti 6-3, 6-2, Leonardo Rigo-Giovanni Silveri 6-4, 6-3, Mattia Bruni-Riccardo Granone 6-2, 6-1, Leonardo Cenciarini-Federico Bettinelli 6-1, 6-2.
Nell’Under 14 femminile 3° turno per Greta Amaducci ed Emma Veronesi. Secondo turno: Ioana Bala-Rebecca Chirivino 6-2, 6-0, Greta Amaducci-Mia Zanzi 6-2, 6-0, Emma Veronesi-Giulia Marchesi 6-2, 6-1.