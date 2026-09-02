Tennis, romagnoli protagonisti ai tricolori giovanili

E’ la settimana dei campionati italiani giovanili, in campo tanti romagnoli nelle varie categorie. I tricolori Under 11 maschile a Sanremo: Giacomo Barbieri del Villa Carpena ha superato anche il 2° turno nel main-draw a spese di Gabriele Marrocu per 6-1, 6-2. Main-draw che vede il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti) accreditato della seconda testa di serie e al 2° turno ha travolto 6-4, 6-1 Luka Burayev, così come Gianmarco Diana (n.7) che ha battuto 7-5, 6-4 Michelangelo Cardascia.

Il torneo femminile è in corso al New Country Academy di Bari. Impegnate nel tabellone finale Emma Mattone (Ct Casalboni) eliminata al 2° turno da Margherita Banchero per 7-5, 6-2, e Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), testa di serie n.2, che ha fatto il suo esordio al 2° turno superando 6-3, 7-6 Ginevra Cristaldi.

Il Tc Milano “Bonacossa” ospita i campionati italiani Under 12, la classica “Coppa Lambertenghi”. Tommaso Cavassi si è qualificato battendo 7-5, 6-2 Luca Savoia prima di cedere all’esordio a Michele Lutteri Tancon 6-2, 7-5, al 2° turno Gianmaria Dellarosa (n.7) si è imposto per 6-7, 6-3, 6-3 su Giulio Trinca.

Nel femminile Sofia Sanchi (Tc Riccione) ha battuto all’esordio Elsanna Morelli 6-4, 3-6, 6-4, poi ha ceduto 6-1, 6-4 a Marta Mammoliti (n.9), al 2° turno Cecilia Rondinelli ha esordito con un successo per 7-5, 6-1 su Greta Palermo.