Tennis, romagnoli in campo a Merano e Vicenza

Al Tc Merano si gioca la seconda tappa stagiona del circuito Junior Next Gen Italia 2024. Tanti i romagnoli al via nei tabelloni Under 10-12-14, maschili e femminili. Nell’Under 10 femminile iscritte tra le altre Beatrice Benvenuti, Sofia Sanchi, Lucia Tarlazzi, Rachele Gusella e Cecilia Rondinelli, nel maschile Davide Bonazza, Enea Corazza, Alex Sciutti, Gianmaria Dellarosa, Andrea Magnoni e Pietro Allegra. Nell’Under 12 maschile in campo nelle qualificazioni Gianmaria Mussoni, Pietro Galimberti, Luca Magnoni, Alessandro Marcolini e Riccardo Arcangeli, nel tabellone principale Mattia Vincenzi, Robert Sebastian Cadar, Alessandro Bacchini, Leonardo Satta, Cesare Biondi, Filippo Terenzi e Ludovico Zammarchi. Primo turno: Gianmaria Mussoni-David Gufler 6-2, 6-2, Alessandro Marcolini-Filippo Bianchini 6-1, 6-1.

Nell’Under 12 femminile in campo nelle qualificazioni Virginia Arduini, Anita Amadio, Elisabetta Pastore, Emma Morelli e Anna Foschini, nel tabellone principale al via Ilinka Cilibic, Rachele Franchini, Diamante Campana, Ioana Bala e Sofia Foggia. Primo turno tabellone di qualificazione: Agata Maria Buzzo-Elisabetta Pastore 6-1, 6-2. Nell’Under 14 maschile in campo nel main-draw Pietro Tombari, Alessandro Casanova, Marco Giovagnoli, Diego Tarlazzi, Lorenzo Ravaglia e Michele Tonti. Primo turno del primo tabellone: Luigi Santi-Davide Capodagli 6-0, 6-1, Italo Francesco Garofano-Enrico Curiazio 6-2, 6-1. Nel femminile partono dalle qualificazioni Anna Parmeggiani, Eva Raimondi, dal tabellone principale Camilla Fabbri, Sofia Baldani, Diletta Sabbioni, Gioia Angeli ed Emma Lanzoni. Primo turno: tabellone di qualificazione: Valentina Zavaglia-Linnea Neuhaser 7-5, 6-4.

Altre promesse del tennis romagnolo sono impegnate a Vicenza nel torneo di macroarea Super Next Gen Under 16-18. Partono dal tabellone principale i fratelli Raffaele e Federico Strocchi, Alberto Maria Mami e Luca Butti del Tc Riccione, Beniamino Savini ed Enea Vinetti. Turno di qualificazione maschile: Julian Manduchi (n.3)-Ludovico Tomasi 1-6, 6-4, 10-4.