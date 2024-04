Tennis, Rimini vince la Coppa delle Province

La rappresentativa di Rimini ha vinto la Final-Four regionale a Faenza. Nelle semifinali Ravenna, guidata dalla maestra Elisa Perazzini coadiuvata da Flora Perfetti, ha battuto 8-1 Forlì-Cesena diretto dal maestro Alberto Casadei, mentre Rimini ha sconfitto 5-4 i campioni in carica a livello nazionale di Modena. In finale altro 5-4 per Rimini diretto dal capitano Giacomo Polidori coadiuvato da Leonardo Ghelfi, che ha battuto Ravenna 5-4 solo con un tie-break al doppio misto decisivo. Nella finalina per il 3° posto Modena ha superato 7-2 Forlì-Cesena.