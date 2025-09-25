Tennis, Righi e Giulia Tozzola vincono a Russi

Manuel Alberto Righi e Giulia Tozzola sono i vincitori dell’edizione 2025 del trofeo ‘Fira di Sett Dulur’, il tradizionale torneo Open organizzato dal Russi Sporting Club. Nel tabellone maschile il 2.7 bolognese del Tc Nettuno ha fatto valere la sua esperienza e ha completato il suo percorso netto imponendosi in rimonta 3-6, 6-3, 6-3 su Diego Orlando (2.8) del Ten Pinarella.

Nella gara femminile ha rispettato sino in fondo il ruolo di principale favorita Giulia Tozzola (2.5, Ct Bologna), concedendo appena un game in semifinale (6-0 6-1) a Alessia Ercolino (2.7, Cacciari Imola) e quindi imponendosi 6-2, 4-6, 6-1 su Silvia Alletti (2.5, San Marino Tennis Club).