Tennis, Riccione, Ippodromo e Cesena partono forte in serie C

Prima giornata della prima fase regionale del campionato di serie C maschile. Nel 5° girone inizia con una sconfitta per 6-0 sui campi del Ct Pavullo il cammino del Ct Casatorre. Nel 6° girone finisce in parità, 3-3 ì, la sfida tra Ct Massa e Tc Ippodromo B: Edoardo Ghiselli-Michael Francia 6-4, 6-1, Jacopo Liverani-Luca Gori 2-6, 6-2, 6-4, Enea Sabatini-Oscar Bisacchi 6-2, 6-3, Davide Magnani-Lorenzo Ravaglia 6-2, 6-2, Battistini-Battistini b. Cavalieri-Ravaglia 6-2, 6-4, Francia-Magnani b. Ghiselli-Sabatini 6-2, 6-4. Nel 7° girone partenza sprint del Tc Ippodromo A che ha battuto in casa 5-1 il Ct Rimini: Alessandro Rondinelli-Luca Padovani 6-1, 6-4, Mattia Barducci-Pietro Rinaldini 6-0, 6-2, Riccardo Muratori-Beniamino Savini 6-7 (2), 6-4, 6-4, Alessandro Galassi-Lorenzo Bonori 6-3, 6-4, Rondinelli-Galassi b. Padovani-Muratori 6-2, 6-3, Ceccarelli-Passerini b. Bonori-Rinaldini 6-3, 6-4. Finisce in parità, 3-3, tra Tc Faenza e Ct Cervia: Mattia Bandini-Nicola Tocci 6-3, 6-4, Edoardo Pompei-Manuel Schuett 6-3, 6-3, Giovanni Farolfi-Filippo Parra 6-2, 2-6, 6-4, Stefano Stifani-Giacomo Botticelli 6-2, 6-0, Stifani-Mazzavillani b. Botticelli-Parra 1-1 e ritiro.

Nell’8° girone iniziano alla grande Tc Riccione e Ct Cesena. Galimberti Tennis Team-Tc Riccione 1-5: Andrea Bacchini-Francesco El Dakhloul 6-3, 6-1, Alessandro Marcantoni-Nicolò Della Chiara 6-0, 6-2, Davide Brunetti-Massimiliano Botticelli 6-0, 4-6, 6-3, Nicolas Spimi vince per il ritiro dell’avversario, così come il doppio Casanova-Marcantoni, Spimi-Bacchini b. Brunetti-Della Chiara 6-2, 6-4. Ct Cesena-Ct Zavaglia 5-1: Leone Spadoni-Giacomo Mazzotti 4-6, 7-5, 7-6 (3), Simone Piraccini-Gianfilippo Falconi 6-0, 6-2, Andrea Rondoni-Matteo Mucciarella 6-4, 6-3, Gabriele Sgroi-Alessandro Vallicelli 6-3, 6-0, Giangrandi-Mazzotti b. Spadoni-Mucciarella 6-1, 6-7 (3), 10-2, Piraccini-Sgroi b. Capra-Falconi 6-3, 6-1.