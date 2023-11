Tennis, Ricci e Filippi sconfitti in finale nel doppio dell’Itf Junior di Paralimni

Paralimni. Il cervese Pietro Ricci ed il forlivese Tommaso Filippi si fermano in finale in doppio nel torneo Itf Junior cipriota di Paralimni (J30, cemento outdoor), l’Agia Napa Protaras. La coppia romagnola ha ceduto nettamente nel match-clou al tandem greco formato da Angelos Avgeris e Kostantinos Loukopoulos (n.3) per 6-3, 6-0.

Monastir. Andrea Picchione vola in semifinale nel torneo Itf Men’s Future tunisino di Monastir dotato di 15.000 dollari di montepremi (hard outdoor). L’allievo della Galimberti Tennis Academy, testa di serie n.3, ha battuto negli ottavi 3-6, 6-1, 6-4 il tedesco Jakob Schnaitter ed in semifinale, in una partita terminata al fotofinish dopo tre ore e 8 minuti di gioco, lo svizzero Jakub Paul (n.6) per 6-3, 6-7 (3), 7-6 (6). Oggi semifinale tutta azzurra contro Massimo Giunta (wild-card).

Bnl Maglie. Scatta il 20 novembre sui campi del Circolo Tennis Maglie il torneo Open per le prequalificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia 2024 con un montepremi complessivo di 23.000 euro. Tra i big al via il 2.1 Andrea Picchione e Manuel Mazza nel maschile, oltre al giovanissimo 2.8 Dennis Ciprian Spircu.