Tennis, Ricci e Bronzetti a segno a Trento

Sui campi dell’Ata Battisti di Trento è in corso il torneo di prequalificazione agli Internazionali Bnl d’Italia, Nel maschile (18.000 euro di montepremi) impegnati due 2.3 riminesi, Alberto Bronzetti ed Alberto Morolli, oltre al 2.4, anche lui riminese, Mattia Ricci.

Maschile, 3° turno: Mattia Ricci (2.4)-Marco Carretta (2.4) 6-4, 6-3, Alberto Bronzetti (2.3)-Lorenzo Gallo (2.4) 6-1, 6-1. Femminile, 2° turno: Eva Segato (2.5)-Giulia Tozzola (2.5) 6-3, 6-2.

In corso anche il torneo di prequalificazione Bnl di Pescara (23.000 euro di montepremi). Nel maschile il n.1 è il 2.1 Andrea Picchione, in tabellone anche Jacopo Bilardo (2.4) e Filippo Mazzola (2.4). E da giovedì si gioca la tappa maschile al Tennis Club Pordenone (18.000 euro di montepremi) dove, tra i big, ci sono anche Alessandro Pecci (2.1) ed Alberto Bronzetti (2.3), nel femminile Elisa Pari (2.7). Da oggi invece va in scena la tappa di Bagno a Ripoli, al Match Ball Firenze Country Club, dotata di 23.000 euro di montepremi. Nel maschile in campo il 2.1 Manuel Mazza ed il 2.4 Filippo Mazzola, nel femminile da seguire la 2.4 Emma Ferrini.