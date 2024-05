Tennis: Ricchi-Saponi la finale del Trofeo del Gelso al Ct Venustas, il Quarta femminile del Ct Cerri al tabellone finale

IGEA MARINA. Siamo all’atto conclusivo, sui campi del Circolo Tennis Venustas di Igea, nel torneo nazionale di 4° categoria maschile, il classico Trofeo del Gelso. Protagonisti del match-clou, oggi alle 18, saranno Simone Ricchi (San Marino Tennis Club) ed Andrea Saponi (Maretennis). In semifinale Ricchi ha battuto 7-5, 6-4 Simone Sanzani (Ct Cesenatico), mentre Saponi si è imposto per 7-6, 6-2 su Martino Cotti Quaglio (Max Tennis Time Bologna). Notevole il torneo di Simone Ricchi, l’unico giocatore non 4.1 approdato alle semifinali.

Quarti: Martino Cotti Quaglio (4.1, n.5)-Andrea Muratori (4.2) 2-6, 4-4 e ritiro, Simone Ricchi (4.4)-Fabio Nicolella (4.1) 6-3, 6-3, Simone Sanzani (4.1, n.15)-Daniele Friguglietti (4.1, n.10) 6-3, 7-5, Andrea Saponi (4.1)-Michele Bergamaschi (Nc) 6-3, 6-4. Le premiazioni di Cotti Quaglio e Sanzani, terzi classificati, sono state effettuate dal giudice arbitro Giuseppe Del Bianco e dalla direttrice di gara Sabrina Colombo.

CATTOLICA. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Cerri di Cattolica. Le prime a qualificarsi per il tabellone finale sono state tre giocatrici del Ct Cerri, Manuela Mazzanti (Ct Cerri), Claudia Montanari (Ct Cerri) e Lucia Pecci (Ct Cerri) e Camilla Rambelli (Ct Rimini).

Tabellone NC, turno di qualificazione: Caterina Bergamaschi-Stefania Bonezzi 6-2, 6-0, Susanna Tontini-Isabella Maria Guglielmi Baccilieri 6-0, 6-1, Margaret Tonelli-Valeria Battistelli 6-4, 6-2.

1° turno del secondo tabellone: Caterina Bergamaschi (Nc)-Federica Galeone (4.6) 6-2, 6-2.

2° turno del secondo tabellone: Margaret Tonelli (Nc)-Maria Federica Prisco (4.5) 7-6, 6-2, Claudia Boccalini (4.4)-Mariangela Leporale (4.4) 6-4, 6-3. Turno di qualificazione: Manuela Mazzanti (4.4)-Aurora De Vincenzo (4.3, n.2) 4-6, 6-4, 10-7, Camilla Rambelli (4.4)-Ginevra Baldazzi (4.3, n.5) 6-4, 6-0, Claudia Montanari (4.3, n.6)-Nataliya Bilan (4.4) 6-2, 6-1. Si qualifica anche Lucia Pecci (4.3, n.7).

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Francesca Cerri.