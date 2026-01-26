Tennis, Riccardi, Sgroi, Urgese superano il 4° turno a Cesena

Si avvia alla conclusione la prima fase nel torneo Open al Ct Cesena, il trofeo “Agenzia d’Affari Cesena e Cesenatico” dotato di 1500 euro di montepremi. Protagonisti del primo tabellone di selezione diversi giocatori locali, come Jacopo Emanuele Riccardi (Tc Viserba), Gabriele Sgroi (Ct Cesena), il ravennate Alessandro Dragoni, Jamal Urgese (Forum Forlì) e due portacolori del Ten Sport Center, Diego Orlando ed Enea Vinetti.
Quarto turno: Jacopo Emanuele Riccardi (2.6)-Federico Strocchi (2.6) 7-6 (2), 6-4, Gabriele Sgroi (2.7)-Sebastiano Tombolini (2.8) 6-2, 6-3, Diego Orlando (2.6)-Andrea Valli (2.8) 0-6, 6-0, 10-6, Enea Vinetti (2.6)-Lorenzo Monti (2.8) 4-6, 6-1, 12-10, Alessandro Dragoni (2.5, n.7)-Riccardo Pretolani (2.6) 6-3, 6-0, Edoardo Ghiselli (2.6)-Manuel Mariotti (2.5, n.8) 6-3, 6-1, Diego Fornaci (2.5)-Alex Guidi (2.6) 7-6 (5), 3-6, 10-5, Niccolò Ferrari (2.5, n.10)-Leonardo Tombolini (2.8) 6-1, 6-4, Jamal Urgese (2.6)-Alessio Calabrese (2.5) 6-4, 7-6 (3), Manuel Schuett (2.6)-Daniel Tonucci (2.7) 6-3, 1-0 e ritiro.