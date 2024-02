Tennis, Ravenna batte Forlì-Cesena nella Coppa delle Province

Giocata la prima giornata della Coppa delle Province, competizione a squadre indoor riservata alle Rappresentative Provinciali (maschile e femminile) per i nati negli anni dal 2014 al 2016. La manifestazione a carattere regionale si svolgerà in due fasi, la prima a gironi dove si qualificano tutte le squadre, la seconda fase a tabellone ad eliminazione diretta. Nel turno d’esordio giocato a Faenza la formazione di Rimini, diretta dal maestro Giacomo Polidori con Leonardo Ghelfi nel ruolo di vice è stata battuta da Modena per 6-3, mentre Ravenna, guidata dalla maestra Elisa Perazzini coadiuvata da Flora Perfetti, ha sconfitto nettamente Forlì-Cesena per 8-1. Nel girone da quattro squadre domenica la seconda giornata con Rimini-Ravenna al Tennis Club Riccione e Modena-Forlì/Cesena.