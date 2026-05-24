Tennis, Ravaioli e Sara Aber vincono al Mi.Ma.

Sara Aber e Nicola Ravaioli sono i vincitori del torneo Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Nel tabellone maschile Ravaioli (Forum) ha battuto nel match-clou Mattia Bandini 6-3, 6-3. Semifinali: Mattia Bandini (2.6)-Nicola Filippi (4.3, n.1) 6-1, 3-6, 10-8, Nicola Ravaioli (2.3, n.2)-Tommaso Filippi (2.4, n.3) 6-4, 6-4.

Nel femminile finale tra due giocatrici del Ct Bologna: la vittoria è andata alla ravennate Sara Aber che si è imposta 7-6, 6-3 su Vittoria Modesti. Semifinali: Sara Aber (2.4, n.1)-Gaia Donati (2.5, n.4) 6-4, 6-3, Vittoria Modesti (2.5)-Silvia Alletti (2.4, n.2) 1-6, 6-1, 10-8.