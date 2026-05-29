Tennis, raffica di risultati all’Alleanza Sportiva

Entra nel vivo sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 4° categoria maschile. ll primo a conquistare i quarti è stato il 4.4 Elia Mattioli che ha beneficiato del forfait del 4.3 Nicola Campana. Tabellone finale, secondo turno: Pietro Grechi (4.4)-Tiziano Leonardi (4.3, n.7) 6-1, 6-2, Francesco Palmieri (4.3, n.5)-Davide Rocchetta (4.4) 7-6, 6-1, Fabrizio Marchini (4.4)-Manlio Guerra (4.3, n.6) 6-2, 6-2, Andrea Milano (4.3, n.1)-Marco Alvaro Tordi (4.6) 6-0, 6-2, Luca Violini (4.3, n.4)-Giorgio Nardini (4.4) 6-3, 6-3, Fulvio Fracassi (4.3, n.3)-Pierluigi Pennacchini (4.4) 6-4, 6-4, Thomas Tulipani (4.4)-Tommaso Mazzotti (4.3, n.16) 6-1, 6-0, Andrea Tamburini (4.3)-Edoardo Rossetti (Nc) 4-6, 6-2, 10-3, Pietro Fabbri (4.3, n.9)-Roberto Montori (4.3) 6-4, 6-1, Luca Calzini (4.4)-Andrea Antonioni (4.3) 1-6, 6-2, 12-10, Manuel Gentile (4.3, n.12)-Mirco Maccaroni (4.3) 6-3, 6-4, Simone Renzi (4.3, n.14)-Luca Roberti (4.3) 6-1, 7-5, Michele Manzaroli (4.3)-Edoardo Maria Ciuffoli (4.4) 6-3, 6-1.