Tennis, raffica di incontri al torneo baby del Forum

Prosegue il torneo giovanile al Forum Forlì. Under 10 femminile, quarti: Beatrice Benvenuti-Anna Ferrari 6-0, 6-1, Vittoria Arginelli-Maddalena Ranzieri 6-2, 6-1, Maya Puscas-Stella Marcaccini 6-0, 6-2, Micol Foggia-Noemi Gallina 6-1, 6-0. Under 10 maschile, tabellone finale, ottavi: Leonardo Castori-Manuel Vacca 7-6 (4), 6-2, Nicolò Pazzaglini-Leonardo Oligeri 6-1, 6-4, Tommaso Drei-Tommaso Trioschi 6-3, 6-1, Mattia Sena-Jacopo Tazzari 6-2, 6-2, Nicola Fabbri-Liam Lanzoni 6-3, 6-2. Under 12 maschile, taellone finale, primo turno: Tommaso Cavassi-Loris Ferrari 7-6 (5), 7-5, Tommaso Migliorini-Federico Bettinelli 6-1, 6-1, Francesco Canestrari-Davide Bonazza 6-4, 7-5. Secondo turno: Tommaso Pilati-Edoardo Catalano 7-5, 4-6, 10-7, Alessio Pinti-Riccardo Arcangeli 6-4, 6-3. Under 12 femminile, secondo turno: Ada Milocco-Eleonora Gridella 5-2 e ritiro, Greta Bonaventura-Giorgia Rombi 6-4, 7-6 (4), Waleska Lusini-Cecilia Rondinelli 6-4, 7-5.

Under 14 maschile tabellone finale, 1° turno: Elia Sabatini-Flavio Areolite 7-6, 6-2, Alessandro Bisi-Mario Simone 6-4, 6-0. 2° turno: Camillo Rossi-Tommaso Monti 6-2, 6-0, Tommaso Brandano-Lorenzo Zanardi 6-1, 6-3, Achille Russo-Samuele Michelini 6-2, 6-1, Yari Mussoni-Leonardo Cenciarini 1-6, 6-3, 10-8, Federico Pigaiani-Pietro Reggiani 6-1, 6-0. Under 14 femminile, terzo turno: Agata Bravin-Eva Raimondi 6-2, 6-7 (6), 10-4. 3° turno: Sara Chierici-Ioana Bala 6-1, 6-1, Martina Ruggeri-Ginevra Baldazzi 6-1, 6-1, Rachele Franchini-Diletta Sabbioni 6-2, 6-4, Angelica Bonetti-Marta Bertozzi 6-0, 7-6 (6).