Tennis, raffica di incontri a Villa Mussolini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Tabellone 4.2, secondo turno: Riccardo Muccioli (4.5)-Carlo Castelvetro (4.4) 6-0, 1-6, 11-9, Mirko Spagnoli (4.4)-Manuel Masia (4.4) 6-7, 6-0, 10-4, Simone Nicolini (4.4)-Igor Bonazza (4.4) 3-6, 7-5, 11-9, Samuele Cardinali (4.3)-Massimo Campana (4.3) 6-1, 6-2, Roberto Montori (4.3)-Nicola Campana (4.3) 7-5, 4-6, 10-2, Andrea Vecchi (4.6)-Attilio Borghi (4.4) 6-3, 6-1, Matteo Della Biancia (Nc)-Alessandro Gozzi (4.4) 6-3, 6-3, Nicola Amorico (Nc)-Marco Sartini (4.4) 6-0, 6-0, Federico Fastigi (4.5)-Francesco Saverio Gerboni (4.4) 6-3, 6-2, Alessandro Ceccarini (4.4)-Paolo Petrone (Nc) 6-0 e ritiro, Elia Mattioli (Nc)-Tiziano Leonardi 6-1, 6-1, Francesco Lori Costantini (4.4)-Pierluigi Pennacchini (4.5) 6-4, 6-2, Stelvio Dolcetti (4.4)-Edoardo Tenti (Nc) 6-0, 6-0, Daniele Mingucci (4.3)-Mattia Piepoli (4.5) 6-1, 6-0, Roberto Pirani (4.3)-Marco Merli (4.3) 6-1, 6-3, Emilio Frugieri (4.3)-Nicolò Piepoli (4.3) 6-2, 6-3, Leonardo Piepoli (4.3)-Cristian Pucci (4.3) 6-2, 7-5, Nicolò Pari (4.3)-Nikolai Dalla Bona (4.3) 6-0, 6-1, Giorgio Castelli (4.3)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-0, Claudio Santoni (4.3)-Alipio Fulvi (4.3) 6-4 e ritiro.