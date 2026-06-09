Tennis, Rachele Gusella vince a Fabriano

Rachele Gusella, promettente giocatrice del Tc Riccione, ha infatti vinto domenica il tabellone Under 12 nel Trofeo Kinder organizzato dal Ct Fabriano. La Gusella, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Amelia Valentini 4-6, 6-4, 10-2 e in finale Matilde Ciappi (Ct “Giuseppucci” Macerata) 6-3, 6-2.

Intanto avanza sui campi del Club della Perla Verde la terza tappa stagionale del circuito Under 16-18 Super Next Gen. Nel femminile approdano nel tabellone principale due portacolori del Tc Riccione, Diletta Sabbioni e Francesca Sparnacci. Turno di qualificazione: Maria Dayana Mocanu (n.1)-Eva Raimondi 6-1, 6-0, Laura Vianello-Sara Chierici (n.2) 6-4, 6-4, Diletta Sabbioni (n.3)-Gloria Gorzanelli 6-1, 6-2, Giulia Scarda-Sara Coticoni (n.4) 7-5, 6-2, Francesca Sparnacci (n.5)-Viola Carrara 6-3, 7-6 (4), Isabella Beato-Margherita Losco (n.6) 7-5, 7-5.

Maschile, primo tabellone, turno di qualificazione: Alex Andrea Ravara-Alessandro Bisi (n.2) 6-3, 6-0, Luca Blatti (n.3)-Francesco Paolini 6-3, 6-1, Matteo Sirca-Federico Bacchini 4-6, 6-3, 10-7, Brando Beretta-Matteo Marin 6-2, 6-3, Yari Mussoni-Matteo Rossi (n.6) 6-0, 3-1 e ritiro, Nicola Rossi-Samuel Cavallini 6-3, 6-0.