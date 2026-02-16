Tennis, Rachele Franchini brilla a Bucarest

I giovani talenti del tennis romagnolo protagonisti in Europa. Rachele Franchini in bella evidenza nel torneo Tennis Europe Under 14 di Bucarest, gli International Championships of Romania (2° categoria, terra). La portacolori del Ct Massa Lombarda, allieva della Ravenna Academy, all’esordio ha battuto 6-2, 6-3 la rumena Ana Maria Moldovan. Al 2° turno se la vede contro la francese Lily Pigeat (n.2).
A Wolfsberg, Diego Tarlazzi esce all’esordio nel tabellone principale del torneo Itf Junior austriaco (J100, hard indoor). Per il lughese del Tc Faenza sconfitta al primo turno contro il locale Simon Holzfeind per 6-3, 6-1.