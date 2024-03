Tennis; “Racchette di classe” e tanto altro, il Ct Cerri è un simbolo per Cattolica

In uno dei più antichi circoli romagnoli, il Ct Cerri di Cattolica, che quest’anno raggiunge 96 anni di vita, si assiste alla spettacolare ripartenza basata sulle giovani leve, di tennis e padel. L’effetto Sinner, anche nella Regina, ha avuto le conseguenze di un terremoto su un movimento che già stava andando bene. E così il Ct Cerri è sempre più protagonista di una scena in cui, per la verità, aveva sempre fatto la sua parte da primo della classe.

Un cognome una garanzia

Ne parliamo con Francesca Cerri, la direttrice del Club, che ha raccolto una grande tradizione familiare. «Il tennis sta andando molto bene, ma questa favorevole situazione la si era notata anche a settembre, prima del trionfo di Sinner in Australia, perché la scuola invernale era iniziata bene. Poi noi abbiamo aggiunto l’esperienza positiva del progetto Racchette di Classe che ha coinvolto più di 275 ragazzi del territorio di Gabicce, Gradara e Colombarone. Stiamo vivendo un grande successo, sia sul fronte del tennis che del padel, diversi ragazzi hanno conosciuto per la prima volta queste discipline al Circolo, abbiamo avuto il riscontro dall’iscrizione ai corsi di nuove unità. Di solito assistiamo ad un ricambio fisiologico, quest’anno meno, questo vuol dire che chi ha iniziato i corsi a settembre li ha continuati ed altri ne sono arrivati bel frattempo”.

In tutto 65 allievi di agonistica, dai piccoli di sei anni fino agli Under 18. «Tutto il movimento del Fitp Junior Program - continua Francesca - si è mosso molto bene e noi stiamo riscontrando il notevole successo creato nel nostro team. C’è molta coesione, qui i maestri si mettono in campo, coinvolgono i genitori, li accompagnano nelle tappe».

Lo staff tecnico comprende il maestro Massimiliano Baccilieri, il tecnico Federico Calbini, Giacomo Brancadori che segue la preparazione atletica, mentre Gianluca Sforza è il tecnico di riferimento del padel, altra disciplina che sta vivendo un momento d’oro. «Abbiamo 13 ragazzini, dai più piccolini ai 17 anni, giocano molto bene, vogliamo coinvolgerli nelle competizioni di padel al più presto» sottolinea la Cerri.

Il Club vanta numeri importanti, 195 soci tra tennis e padel oltre ai 65 allievi della scuola, una situazione di benessere che si rileva sull’attività interna. «Anche come ore giocate andiamo bene, si fa fatica a trovare i campi perché cerchiamo di trovare i giusti equilibri tra le ore di gioco libero e quelle dedicate alla scuola. Abbiamo un’applicazione tramite la quale i soci possono prenotare le ore in autonomia e con la tessera Premium hanno anche priorità nella prenotazione stessa. Con questa richiesta stiamo pensando di coprire anche il quarto campo, con tre coperti per l’inverno stiamo molto stretti, in molti si adattano a giocare anche la sera tardi. Il giovedì sera c’è il torneo di padel, a volte si chiude all’una, le altre sera prima delle 23.30 non si chiude e in questo devo dire apripista l’ha fatto il padel e poi il tennis. Nel periodo dei quattro Slam ci sono anche gli Slam del Cerri, la sera si gioca a oltranza, anche ragazzi che non sono soci qua vengono appositamente per questo appuntamento».

Si apre ora una stagione ambiziosa sotto il profilo tecnico e agonistico, a cominciare dalla partecipazione ai campionati a squadre. «Avremo squadre per l’Over 45, l’Over 55, tre squadre di D3 femminile, una di D3 maschile, una di D4 maschile e la serie C maschile, il nostro fiore all’occhiello. In particolare per la serie C c’è un buon clima, i ragazzi sono belli carichi, al di à della squadra c’è molto coinvolgimento tra i soci stessi, si respira quel senso di appartenenza che prima si era spento».

Per il settore giovanile pronte le squadre Under 14 femminile e maschile e Under 12 maschile. Dunque tanta carne al fuoco per il Club presieduto dal maestro Pierangelo Cerri, altro punto di riferimento costante per tutto il tennis romagnolo.

Sul fronte dell’organizzazione dei tornei il Ct Cerri ospiterà il torneo di 4a femminile dal 4 al 18 maggio, il torneo nazionale Under 12-14, maschile e femminile, dal primo al 9 giugno, il 3a categoria maschile dall’8 al 23 giugno, il clou della stagione, il torneo nazionale Open maschile e femminile “Augusto Gabellini” dal 6 al 20 luglio e infine il torneo di 4a categoria maschile dal 24 agosto all’8 settembre.