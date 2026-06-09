Tennis Quarta, nel vivo il “Città di Meldola” e il torneo del Misano Sporting Club

MELDOLA. Entra nella fase clou sui campi del Circolo Tennis Meldola il torneo nazionale di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Ottavi per Marco Samorè (4.2), che beneficia del forfait del suo avversario, Fabio Di Tante, Leone Franchi e Christian Giacalone.
4° turno: Christian Giacalone (4.1, n.15)-Riccardo Casadei (4.2) 4-6, 6-4, 10-4, Pietro Martines (4.1, n.16)-Marco Cantagallo (4.4) 6-3, 6-7 (2), 10-8, Stefano Mambelli (4.2)-Francesco Di Tante (4.5) 6-1, 6-2, Giovanni Melandri (4.4)-Giulio Macori (4.2) 3-6, 6-1, 10-7, Joseph Fresegna (4.1)-Raffaele Mazzoli (4.2) 6-1, 6-1, Alessandro Tronconi (4.6)-Gabriele Schiavo (4.2) 6-4, 4-6, 10-2, Giacomo Solfrini (Nc)-Marco Magrini (4.2) 6-3, 7-6 (5), Leone Bertaccini (4.3)-Cristian Crepaldi (4.2) 2-6, 6-4, 12-10.
5° turno: Fabio Di Tante (4.1, n.8)-Alessandro Maccaferri (4.2) 6-1, 7-5, Leone Franchi (4.1, n.4)-Alberto Zattini (4.2) 6-4, 7-6 (6), Federico Fabbri (Nc)-Davide Ceccarelli (4.1, n.12) 6-2, 7-5, Mathias Roman (4.3)-Luca Di Giovanni (4.1, n.11) 6-0, 6-3, Filippo Foschi (4.1, n.14)-Jorge Andres Torres Zuluaga (4.3) 5-7, 6-2, 10-6, Christian Giacalone (4.1, n.15)-Thomas Zagnoli (4.1) 6-2, 4-6, 16-14.
MISANO. Entra nel vivo sui campi del Misano Sporting Club per il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Il torneo terrà banco fino al 21 giugno e vede in campo 81 giocatori.
Conquistano il 3° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Pierluigi Pennacchini, Leonardo Patacconi, Alessandro Canzian e Thomas Tulipani.
1° turno tabellone finale: Marco Zaniboni (4.5)-Edoardo Travagli (4.5) 5-7, 6-1, 10-7, Marco Alvaro Tordi (4.6)-Kevin Mastrangelo (Nc) 6-3, 6-1, Nicolò Pivi (Nc)-Marco Bianchi (4.5) 7-5, 6-1, Matteo Buratti (Nc)-Paolo Petrone (4.5) 4-6, 6-1, 10-2, Massimo Ovarelli (4.5)-Giovanni Cianciaruso (4.5) 6-1, 6-3.
2° turno: Pierluigi Pennacchini (4.4)-Renzo Bucci (4.4) 6-1, 6-4, Leonardo Patacconi (4.5)-Mattia Ballabene (4.5) 6-2, 6-0, Alessandro Canzian (4.5)-Lorenzo Rossi (4.5) 6-4, 7-5, Pietro Federico Arcangeli (4.4)-Michele Gulini (4.4) 6-4, 6-3, Claudio Masinelli (4.3)-Fabio Montebelli (4.3) 1-6, 6-3, 10-7, Dante Bevilacqua (4.4)-Massimo Campana (4.4) 6-4, 7-6, Umberto Federici (4.3)-Leonardo Timpano (4.3) 6-3, 6-1, Thomas Tulipani (4.4)-Giorgio Nardini (4.4) 7-6, 7-5.