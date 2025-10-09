Tennis Quarta: Mezzetti e Barbieri in semifinale al Circolo Sarsina, Falconi e Bernardi al Ten Sport Center, da domani un Rodeo al Tc Ippodromo

SARSINA. Alle semifinali il torneo nazionale di 3° (limitato al 4° gruppo) femminile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo di Sarsina che terrà banco fino al 10 ottobre. La prima a raggiungere le semifinali è stata Sofia Mezzetti (Ct Granarolo), seguita da Lucia Barbieri (Ct Casalboni). Quarti: Sofia Mezzetti (3.5)-Cecilia Spighi (4.2) 6-2, 6-3, Lucia Barbieri (4.1)-Elisabetta Pastore (3.5) 7-5, 6-2. Oggi semifinali dalle 19.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

CERVIA. In pieno svolgimento sui campi del Ten Sport Center le prequalificazioni Ibi di 4° categoria che vedono nel complesso 27 giocatori in campo.

Nel maschile semifinali per Giuseppe Falconi ed Andrea Bernardi, quarti per Massimo Castori.

2° turno: Luigi Angelo Bertaccini (4.2)-Gabriele Lasconi (4.3) 5-7, 6-2, 10-5, Michele Gamberini (Nc)-Riccardo Vecchi (4.2) 6-0, 6-3.

Ottavi: Massimo Castori (4.2)-Giulio Zama (4.2) 6-3, 6-0.

Quarti: Giuseppe Falconi (4.1)-Fabio Vinetti (4.1) 6-0, 6-1, Andrea Bernardi (4.1)-Massimiliano Candolfo (4.1) 7-5, 6-1.

Nel doppio maschile n.1 Vinetti-Ghinassi, n.2 Bernardi-Medri. Nel singolare femminile n.1 Elisabetta Dallari (4.1).

CESENA. Da domani a domenica il Tennis Club Ippodromo di Cesena e Tennissimo organizzano il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono 45 i giocatori al via che si daranno battaglia nei tre giorni di gare, le teste di serie sono state assegnate nell’ordine ai 4.1 Davide Bernabini, Giacomo Balzani, Francesco Vicini, Giovanni Casadei, Marco Chiapponi, Emanuele Battistini, Mario Nannucci e Giovanni Sgarbi.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Michele Zignani.