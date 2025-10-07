Tennis Quarta: Iacopo Mariani è il re del Centro Paradiso, partite le prequalificazioni Ibi al Villa Carpena

CESENATICO. Il Centro Paradiso di Cesenatico ha ospitato da venerdì a domenica il torneo nazionale di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono stati 31 i giocatori al via, protagonisti della finale Iacopo Mariani (Ct Cesenatico) e Raffaele Mazzoli (Tre Colli Tennis Club). Successo di Mariani nel match-clou con il punteggio di 4-2, 2-4, 10-7.

Semifinali: Iacopo Mariani (4.1, n.1)-Daniele Mingucci (4.3) 4-1, 4-0, Raffaele Mazzoli (4.1, n.2)-Michele Marchi (Nc) 4-2, 4-2.

Il giudice di gara è stato Marco Fucci.

FORLI’. Il Tennis Villa Carpena ospita le prequalificazioni Ibi di 4° categoria, maschili e femminili. Si tratta del torneo di qualificazione per le finali del circuito che si svolgeranno nel prossimo maggio in contemporanea agli Internazionali d’Italia. I quattro tabelloni in programma nel Club forlivese terranno banco fino al 12 ottobre.

Nel singolare maschile quarti per Cristian Barasa, Christian Giacalone, Daniele Bravi e Giulio Casadei.

Ottavi: Riccardo Albicini (4.3)-Matteo Barbieri (4.1, n.1) 6-7, 7-6, 10-8, Filippo Ruggeri (Nc)-Marco Schiavo (4.1, n.3) 6-4, 6-3, Filippo Foschi (4.1, n.7)-Alberto Ravaglioli (4.2) 6-3, 6-3, Cristian Barasa (4.1, n.8)-Roberto Sanzani (4.2) 6-2, 6-2, Christian Giacalone (4.1, n.4)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-4, 1-6, 10-6, Daniele Bravi (4.1)-Giuliano La Barba (4.2) 2-6, 6-4, 10-8, Giulio Casadei (4.1)-Luca Pistorio (4.4) 6-7, 6-0, 11-9.

Il primo a conquistare i quarti è stato Davide Fagioli (4.1, n.2).

Nel doppio maschile al via otto coppie. Quarti: Di Tante-Rossi (n.3) b. Iudica-Bertaccini 6-2, 7-5, Pistorio-La Barba b. Costanzo-Patrignani (n.2) 6-1, 6-0. Semifinale: Prugnoli-Gentile (n.4) b. Casadei-Barbieri (n.1) 6-2, 6-0.

Nel singolare femminile guida il gruppo la 4.1 Chiara Sbrighi. Quarti: Angela Russo (Nc)-Vanessa Tessore (4.3) 3-6, 7-6, 10-7.

Nel doppio al via quattro coppie, n.1 Vetricini-Sbrighi, n.2 Salvi-Fabbri. Semifinali: Salvi-Fabbri (n.2) b. Russo-Massi 6-0, 6-1.

Il giudice di gara è Loredana Amadori, il direttore di gara è Alberto Casadei.