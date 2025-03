Tennis Quarta: Faoro-Lambertini e Vannucci-Ciacci le semifinali al Tc Coriano, Di Vittorio-Minichini Cagnin la finale al Ten Sport Center

CORIANO. Si è allineato alle semifinali, sui campi del Tennis Club Coriano, il torneo nazionale di 4° categoria maschile, la quarta edizione del trofeo “Tennis Fun”. Le sfide di semifinale, in programma oggi alle 20, sono dall’alto in basso Marco Faoro-Jacopo Lambertini (n.4) ed Emanuel Vannucci (n.3)-Alessandro Ciacci. In pratica due derby, quello del Tc Coriano nella parte alta, e quello del San Marino Tennis Club nella parte bassa.

Quarti: Marco Faoro (Nc)-Gianfilippo De Palma (4.2) 6-4, 6-1, Jacopo Lambertini (4.1, n.4)-Paolo Francolini (4.1, n.12) 6-1, 5-7, 11-9, Alessandro Ciacci (4.2)-Lorenzo Bernardini (4.1) 6-1, 6-0, Emanuel Vannucci (4.1, n.3)-Filippo Quadrelli (4.1, n.11) 7-5, 6-1.

Il giudice di gara per il tabellone è Galileo Guiducci, giudici arbitro assistenti Giuseppe Del Bianco, Alessandro Gallerani e Giuseppe Montanari.

PINARELLA. Il Ten Sport Center di Pinarella sta ospitando le prequalificazioni provinciali Ibi di 4° categoria, maschili e femminili, in vista della fase finale in programma al Foro Italico in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Conquistano la finalissima in singolare, in programma oggi alle 19, Alessandro Di Vittorio (Ct Massa) e Gabriele Minichini Cagnin (Russi Sporting Club).

Quarti: Alessandro Di Vittorio (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1, n.4) 6-0, 6-2, Gabriele Minichini Cagnin (4.2)-Stefano Rossi (4.1, n.3) 6-7, 7-5, 10-7, Fabrizio Drei (4.1, n.2)-Pietro Martines (4.2) 6-2, 7-5. Semifinali: Di Vittorio-Riccardo Greci 3-6, 6-3, 10-6, Minichini Cagnin-Drei 6-3, 6-7, 10-8.

Nel doppio le teste di serie sono andate nell’ordine a Vinetti-Bernardi e Naldoni-Nostri. Semifinali: Naldoni-Nostri (n.2) b. Luciani-Donati 6-3, 6-3.

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.