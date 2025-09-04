Tennis, primi semifinalisti al Trofeo Golfetta

Entra nella fase clou il trofeo Golfetta-Emilia Romagna Junior Tour, importante rassegna giovanile che terrà banco sui campi del Ct Rimini fino a domenica. Under 10 maschile, quarti tabellone finale: Nicola Fabbri-Amir Lypka 6-2, 7-5, Lapo Ricciardelli-Giovanni Genghini 6-1, 6-1, Leonardo Oligeri-Emanuele Timpano 6-1, 6-0, Mattia Gaggi-Giosuè Gasparelli 6-2, 6-0. Under 10 femminile, quarti: Camilla Testa-Anita Brolli 6-2, 6-2, Amelia Valentini-Stefania Medeea Samoila 6-0, 6-2. Under 12 femminile turno di qualificazione: Asia Montanari-Bianca Rasi 6-1, 6-1. Quarti tabellone finale: Nicole Colonna-Sol Francini 7-6, 6-4. Under 12 maschile quarti: Diego Barchi-Lorenzo Xella (n.1) 7-5 e ritiro, Elia Samorè-Federico Ballerini 6-3, 4-6, 10-1, Riccardo Degli Angeli (n.2)-Giovanni Tomasetti 6-0, 6-1.Under 14 femminile turno di qualificazione: Valentina Baldinini-Camilla Brolli (n.1) 1-6, 6-4, 10-5. Primo turno tabellone finale: Petra Salvi-Anita Amadio 3-6, 6-3, 10-7. Under 14 maschile turno di qualificazione: Riccardo Piraccini (n.1)-Pietro Gerani 6-3, 6-1, Davide Capodagli-Alessandro De Pascalis 6-0, 6-1, Timofey Levchenko-Giacomo Forti 6-4, 2-6, 10-7.