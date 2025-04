Tennis, primi semifinalisti al torneo baby del Maretennis

Avanza sui campi del Maretennis di Bellaria il trofeo “Primavera”, il torneo Under 10, 11 e 12, maschile e femminile. ’Under 10 maschile, ottavi: Francesco Minguzzi-Pietro Valdinoci 6-2, 6-1, Riccardo Monti-Guglielmo Placucci 6-3, 6-1, Leonardo Castori-Thomas Mancini 6-3, 6-1, Tobias Amadori-Nicola Fabbri 6-1, 6-0. Quarti: Matteo Silvani-Nathan Baldassarri 6-2, 6-3, Liam Lanzoni-Manuel Vacca 7-5, 6-4. Under 10 femminile, quarti: Maya Puscas-Anita Brolli 6-0, 6-0, Emma Mattone-Sofia Alessia Badea 6-2, 6-3, Amelia Valentini-Ginevra Baronciani 6-1, 6-1.

Under 11 femminile, quarti: Sofia Sabatini-Anita Gozzi 6-1, 6-1, Giulia Natali-Vittoria Pracucci 7-6, 6-1, Agnese Casalini-Emma Curcio 6-2, 6-2. Under 11 maschile, quarti: Lorenzo Verdolin-Noah Prati 6-4, 6-0. Nell’Under 12 femminile la prima finalista è Elisabetta Pastore (n.1). Under 12 maschile, secondo turno: Gianmaria Dellarosa-Matteo Stanghellini 6-3, 6-1, Pietro Allegra-Nicolò Orazi 6-4, 6-1. Terzo turno: Patrick Balc-Alessandro Venturini 6-4, 7-5.