Tennis prequalificazioni Ibi: Barasa, Giacalone, Ruggeri e Fagioli in semifinale al Villa Carpena, Falconi e Bernardi al Ten Sport Center

FORLI’. Il Tennis Villa Carpena ospita le prequalificazioni Ibi di 4° categoria, maschili e femminili. Si tratta del torneo di qualificazione per le finali del circuito che si svolgeranno nel prossimo maggio in contemporanea agli Internazionali d’Italia. I quattro tabelloni in programma nel Club forlivese terranno banco fino al 12 ottobre.
Nel singolare maschile semifinali per Cristian Barasa, Christian Giacalone, Filippo Ruggeri e Davide Fagioli.
Ottavi: Riccardo Albicini (4.3)-Matteo Barbieri (4.1, n.1) 6-7, 7-6, 10-8, Filippo Ruggeri (Nc)-Marco Schiavo (4.1, n.3) 6-4, 6-3, Filippo Foschi (4.1, n.7)-Alberto Ravaglioli (4.2) 6-3, 6-3, Cristian Barasa (4.1, n.8)-Roberto Sanzani (4.2) 6-2, 6-2, Christian Giacalone (4.1, n.4)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-4, 1-6, 10-6, Daniele Bravi (4.1)-Giuliano La Barba (4.2) 2-6, 6-4, 10-8, Giulio Casadei (4.1)-Luca Pistorio (4.4) 6-7, 6-0, 11-9. Il primo a conquistare i quarti è stato Davide Fagioli (4.1, n.2). Quarti: Barasa-Albicini 1-6, 6-3, 10-7, Giacalone-Bravi 3-6, 6-1, 13-11, Ruggeri-Casadei 4-6, 6-3, 10-4, Fagioli-Foschi 6-0, 6-3.
Nel doppio maschile finale tra la coppia formata da Giuseppe Vito Gentile-Federico Prugnoli e Luca Pistorio-Giuliano La Barba. Semifinali: Prugnoli-Gentile (n.4) b. Casadei-Barbieri (n.1) 6-2, 6-0, Pistorio-La Barba b. Di Tante-Rossi (n.3) 6-2, 6-0.
Nel singolare femminile finale tra la 4.1 Chiara Sbrighi (Ct Cesena) ed Angela Russo (Tennis Villa Carpena). Semifinale: Angela Russo (Nc)-Barbara Salvi (4.2) 4-6, 6-2 e ritito.
Nel doppio femminile finale tra la coppia Elisa Fabbri-Barbara Salvi e Patrizia Vetricini-Chiara Sbrighi. Semifinali: Salvi-Fabbri (n.2) b. Russo-Massi 6-0, 6-1, Vetricini-Sbrighi (n.1) b. Graziani-Dell’Amore 6-2, 6-2.
Il giudice di gara è Loredana Amadori, il direttore di gara è Alberto Casadei.
CERVIA. In pieno svolgimento sui campi del Ten Sport Center le prequalificazioni Ibi di 4° categoria che vedono nel complesso 27 giocatori in campo.
Nel maschile semifinali per Giuseppe Falconi ed Andrea Bernardi.
2° turno: Luigi Angelo Bertaccini (4.2)-Gabriele Lasconi (4.3) 5-7, 6-2, 10-5, Michele Gamberini (Nc)-Riccardo Vecchi (4.2) 6-0, 6-3.
Quarti: Giuseppe Falconi (4.1)-Fabio Vinetti (4.1) 6-0, 6-1, Andrea Bernardi (4.1)-Massimiliano Candolfo (4.1) 7-5, 6-1.
Nel doppio maschile n.1 Vinetti-Ghinassi, n.2 Bernardi-Medri. Nel singolare femminile n.1 Elisabetta Dallari (4.1).