Tennis Prequalificazioni Ibi: Albertazzi, Maltese, Resta e Cavicchi in semifinale al Cacciari, Naldoni e Nostri vincono il doppio al Ten Sport Center Pinarella

IMOLA. Si avvia alla fase finale sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola il torneo provinciale di prequalificazione Ibi di 4° categoria femminile. Conquistano le semifinali, in programma questa sera alle 20, Elena Albertazzi ed Arianna Maltese del Ct Cacciari, Roberta Resta (Ct Crespellano) e Martina Cavicchi (Nettuno Tennis Club).

Tabellone finale, ottavi: Martina Cavicchi (4.1, n.4)-Martina Breviglieri (4.3) 6-1, 6-1, Marina Cerri (4.1, n.5)-Giorgia Simonetti (4.3) 6-1, 7-6 (5), Camilla Speranza (4.2, n.8)-Francesca Tondi (4.2, n.9) 6-3, 6-5 e ritiro, Elena Albertazzi (4.2, n.6)-Francesca Dal Pozzo (4.4) 6-3, 6-3, Roberta Resta (4.4)-Giulia Scheda (4.2, n.7) 7-5, 6-1. Quarti: Arianna Maltese (4.1, n.1)-Speranza 7-5, 6-3, Cavicchi-Cerri 6-0, 6-0, Albertazzi-Federica Lipparini (4.1, n.3) 6-1, 2-6, 10-7, Resta-Stefania Ciucci (4.1, n.2) 6-2, 6-2.

E’ approdato alla finale il tabellone di doppio. Quarti: Speranza-Cerri (n.1) b. Ferraccioli-Pelliconi 6-0, 6-1, Breviglieri-Morelli b. Olmi-Serattini 6-1, 6-0, Finessi-Simonetti b. Gabaldo-Roncassaglia 7-6 (3), 7-5. Semifinali anche per Albertazzi-Morini Monferini. Semifinali: Martina Breveglieri-Alessandra Morelli b. Camilla Speranza-Marina Cerri (n.1) 6-3, 6-3, Monica Finessi-Giorgia Simonetti b. Elena Albertazzi-Ludovica Morini Monferini (n.2) 7-5, 6-3.

Il giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.

Con la vittoria in doppio della coppia formata da Nicolas Naldoni e Filippo Nostri si è concluso sui campi del Ten Sport Center di Pinarella il torneo di prequalificazione provinciale Ibi di 4° categoria in vista della fase finale che si terrà al Foro Italico durante gli Internazionali. In finale Naldoni-Nostri, teste di serie n.2, hanno battuto Fabio Vinetti-Andrea Bernardi (n.1) per 6-2, 6-1. In singolare si era imposto qualche giorno prima Alessandro Di Vittorio.