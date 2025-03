Tennis, pre-qualificazioni Ibl a Pinarella e al Cacciari

Il Ten Sport Center di Pinarella ospita le prequalificazioni provinciali Ibi di 4° categoria, maschili e femminili, in vista della fase finale in programma al Foro Italico in contemporanea agli Internazionali d’Italia. Quarti per Alessandro Di Vittorio, Gabriele Minichini Cagnin, Pietro Martines e Giuseppe Falconi. Ottavi: Giuseppe Falconi (4.1, n.4)-Alessandro Giorgini (4.3) 1-6, 6-2, 11-9, Alessandro Di Vittorio (4.2)-Fabio Vinetti (4.1, n.5) 6-0, 6-2, Gabriele Minichini Cagnin (4.2)-Mattia Sirilli (4.2) 6-3, 6-3, Pietro Martines (4.2)-Antonio Luciani (4.2) 6-3, 6-3. Riccardo Greci (4.2), allievo della Ravenna Academy, è il primo semifinalista per il forfait del suo avversario.

Avanza al Ct Cacciari di Imola il torneo provinciale di prequalificazione Ibi di 4° categoria femminile. Ottavi per Francesca Tondi e Martina Breviglieri. Tabellone finale, 3° turno: Francesca Dal Pozzo (4.4)-Stefania Caponetti (4.5) 6-3, 6-1, Roberta Resta (4.4)-Alessandra Morelli (Nc) 6-1, 6-3. Quarto turno: Francesca Tondi (4.2, n.9)-Ludovica Monferini Morini (4.4) 6-1, 6-1, Martina Breviglieri (4.3)-Sofia Scheda (4.4) 6-1, 6-3.