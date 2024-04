Tennis, Prandi, Vannoni e Prandelli in semifinale a Riccione

Si avvia verso le fasi finali sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione al Villa Mussolini il torneo di 4° categoria maschile. Semifinali per Mario Prandi (Ct Rimini), Massimo Vannoni (Tc Riccione) e Federico Prandelli (Ct Cicconetti). Ottavi: Massimiliano Marchi (4.1, n.5)-Federico Passerini (4.1, n.12) 1-6, 6-2, 10-4, Thomas Gabellini (4.1, n.4)-Claudio Marcantoni (4.1) 6-0, 7-5. Quarti: Federico Prandelli (4.2)-Andrea Saponi (4.1, n.16) 6-1, 6-4, Mario Prandi (4.1)-Aris Tsopanellis (4.1, n.2) 6-4, 6-3. Semifinali anche per Massimo Vannoni (4.1, n.6), per il forfait del suo avversario.

Intanto da oggi si gioca, sempre sui campi del Circolo Alleanza Sportiva a Villa Mussolini il torneo nazionale di 3° maschile che vede al via ben 114 giocatori. Primo tabellone, 1° turno: Alessandro Prioli (Nc)-Federico Pietro Arcangeli (Nc) 7-6, 7-6, Leonardo Piepoli (Nc)-Roberto Montori (Nc) 6-3, 6-2. Secondo turno: Omar Vergari (Nc)-Diego Mattioli (Nc) 6-1, 2-6, 10-8, Claudio Bugli (4.6)-Lorenzo Cenci (4.6) 6-1, 6-0.