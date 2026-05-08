Tennis, Pracucci e Casadei in tabellone a Forlimpopoli

Avanza sui campi del Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli il torneo di 3° categoria maschile. Tabellone di 4° categoria, 5° turno: Davide Ceccarelli (4.1, n.5)-Marco Dovizioso (4.5) 6-3, 6-1, Giuliano La Barba (4.2)-Thomas Zagnoli (4.1) 6-4, 6-2, Leo Piraccini (4.2)-Andrea Mascarino (4.1) 6-1, 6-1, Pierangelo Taroni (4.1, n.3)-Alessandro Ravaioli (Nc) 6-2, 6-2, Filippo Foschi (4.1, n.7)-Paolo Ghetti (4.4) 6-1, 6-1, Frederic Raffini (4.2)-Massimiliano Filippini (4.1) 6-1, 6-3, Enrico Pompignoli (4.1)-Stefano Tassinari (4.3) 6-1, 6-2, Antonio Melloni (4.3)-Flavio Guerrini (4.2) 6-2, 3-6, 10-5, Filippo Fabbri (4.1, n.6)-Riccardo Valente (4.3) 6-1, 4-6, 10-3, Giulio Negrini (4.2)-Marco Schiavo (4.1) 6-1, 2-6, 11-9, Giuseppe Leoncini (4.2)-Luca Pistorio (4.2) 6-2, 6-2.
Turno di qualificazione: Filippo Pracucci (4.1, n.8)-Fabio Di Tante (4.1) 6-0, 6-1, Giulio Casadei (4.1, n.4)-Thomas Guerra (4.2) 6-2, 6-0.