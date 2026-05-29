Tennis, Pompignoli e Ceccarelli in semifinale al Forum

Alle battute finali il torneo di 4° categoria maschile e femminile al Forum Forlì. Nel maschile i primi semifinalisti sono Enrico Pompignoli e Davide Ceccarelli. Ottavi: Giovanni Casadei (4.1, n.3)-Gabriele Iudica (4.2) 6-2, 6-3, Christian Giacalone (4.1)-Mathias Roman (4.3) 6-4, 6-4, Marco Schiavo (4.1)-Michele Gamberini (4.1, n.6) 7-5, 5-7, 11-9, Fabio Di Tante (4.1, n.4)-Antonio Lupone (4.3) 4-1 e ritiro. Quarti: Enrico Pompignoli (4.1, n.8)-Riccardo Dalpane (Nc) 6-1, 6-0, Davide Ceccarelli (4.1, n.7)-Filippo Fabbri (4.1, n.2) 6-4, 3-0 e ritiro.

Nel femminile semifinali per Irene Claudia Visconti ed Elisabetta Dallari. Ottavi: Elisa Battiston (4.3)-Stefania Ciucci 7-5, 4-1 e ritiro, Erica Gasperoni (4.2)-Barbara Salvi (4.1, n.4) 7-6 (3), 4-6, 11-9, Luana Lanfranchi (4.2)-Letizia Bazzocchi (4.1) 6-7 (4), 6-4, 10-5. Quarti: Irene Claudia Visconti (Nc)-Elena Tarini (4.1, n.3) 6-2, 7-5, Elisabetta Dallari (4.1, n.2)-Priscilla Rossi (4.2) 6-0, 6-4.