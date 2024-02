Tennis, Polisportiva Cervia a punteggio pieno nel “Mingori”

RIMINI. Giocata la seconda giornata nel trofeo “Ivo Mingori”, il campionato regionale a squadre per Veterani.

Over 45. Nel terzo girone viaggia a punteggio pieno la Polisportiva 2000 Cervia che ha battuto 2-1 il Club La Meridiana: Davide Coffari-Andrea Tassoni 6-2, 6-4, Mattia Foschi-Erio Gaspari 6-4, 6-1, Bisi-Grandi b. Coffari-Fantini 0-6, 6-0, 10-8. Sabato (dalle 14.30) la terza giornata: Ct Persiceto-Polisportiva 2000 Cervia. Nel 4° girone: Ct Cerri-Ct Bagnacavallo 1-2. Sabato Ct Cervia-Ct Cerri.

Over 55. Nel 2° girone successo casalingo del Ct Casatorre per 2-1 sulla Polisportiva Pontelungo. Sabato Ct Casatorre-Tennis Modena. Nel 3° girone successo casalingo del Ct Cacciari per 3-0 sul Village Tennis Club Molinella: Davide Baldisserri-Stefano Simoni 6-0, 6-1, Davide Dall’Olio-Fabrizio Ruffoni 6-1, 6-4, Schmid-Minganti b. Ruffoni-Lombardi 6-4. 6-1. Sabato: Ct Cacciari-Polisportiva Quadrifoglio Tennis Riola. Nel 4° girone affermazioni di Ct Zavaglia e Forum Tennis Forlì. Ct Rimini-Forum Tennis Forlì 1-2: Alberto Morigi-Roberto Sanzani 6-0, 6-2, Andrea Fucacci-Fulvio Fracassi 4-6, 6-3, 10-2, Romagnoli-Zattoni b. Milano-Vaccari 6-2, 6-4. Ct Cesena-Ct Zavaglia 1-2: Gian Matteo Zanzi-Massimo Ceccarelli 6-4, 6-2, Riccardo Montanari-Maurizio Foschi 6-3, 6-1, Foschi-Caporali b. Tovagliari-Montanari 3-6, 7-6, 10-8. Sabato: Forum Tennis Forl’-Ct Zavaglia e Ct Cesena-Ct Rimini. Nel 5° girone a segno Tc Viserba e Tc Faenza. Tc Viserba-Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli 3-0: Herman Amati-Davide Baiardi 6-4, 6-2, Marco Oliva-Delio Rinaldi 6-1, 6-2, Amati-Renzi b. Golfarelli-Rinaldi 6-4, 3-6, 10-4, Tc Faenza-Russi Sporting Club 3-0: Tiziano Minardi-Andrea Melandri 6-1, 6-0, Paolo Bontempi-Marco Pannella 6-2, 6-0, Mini-Rustichelli b. Pannella-Melandri 6-4, 2-6, 10-6. Sabato: Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli-Russi Sporting Club e Tc Faenza-Tc Viserba.

Ladies 40. Nel torneo Ladies 40 bel successo dell’Asbi Imola per 2-1 sul Nettuno Tennis Club Bologna. Domenica dalle 14.30: Ct Cerri A-Asbi Imola. Nel 6° girone il Ct Cerri B è stato sconfitto in casa 2-1 dal Club Giardino Carpi. Domenica Ct Cacciari-Ct Cerri B.