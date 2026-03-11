Tennis, Polisportiva 2000 Cervia A e Cacciari Imola nei quarti del “Mingori” Ladies 40

RIMINI. Polisportiva 2000 Cervia A e Ct Cacciari Imola nei quarti del trofeo regionale per Veterani “Ivo Mingori”, nel torneo Ladies 40. La Polisportiva 2000 Cervia A ha battuto negli ottavi per 2-1 in casa il Club Giardino di Carpi: Alessandra Gasparini-Elisabetta Dallari 6-4, 7-5, Alice Pignatti-Valeria Coluccio 6-2, 6-3, Dallari-Pignatti b. Ronchetti-Zaniboni 6-1, 6-4. Il Ct Cacciari di Imola si è imposto per 2-0 in casa sullo Sporting Club Parma: Francesca Rubinato-Carlotta Barbarini 6-1, 6-1, Elena Piccolomini-Chiara Broglia 2-6, 6-2, 10-7. Sconfitta la Polisportiva 2000 Cervia B sui campi del Ct Tricolore A per 2-0. Domenica (dalle 14.30) i quarti di finale: Tc Borgotrebbia-Polisportiva 2000 Cervia A e Ct Tricolore B-Ct Cacciari Imola.